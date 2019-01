Gästewechsel in den Skiorten: „Schnee war’s“

Während im Lungau am Samstag sogar stundenweise die Sonne vom Himmel lachte, regierte im Flachgau nach wie vor das Schneechaos. Aber zumindest der Urlauberschichtwechsel ging relativ problemlos, wenn auch mit Staus, über die Bühne. Obertauern war zwischen 7 und 18 Uhr, erreichbar. 4000 Wintersportfreunde drängten ins höchste Skigebiet Österreichs, ebenso viele machten sich auf den Heimweg.

Mit acht Sprengladungen wurde die Lawine beim Ofenloch zwischen St. Martin und Weißbach abgetragen. Damit war ab 11 Uhr die Pinzgauer Straße nach Saalfelden, Saalbach und Zell am See wieder offen. Lediglich am Grenzübergang Walserberg gab es teilweise Wartezeiten bis zu 45 Minuten. „Dort wurde dann aber doch noch schneller abgefertigt. Danach gab es nur mehr kurze Wartezeiten“, weiß Aloisia Gurtner vom ÖAMTC.

Im Pinzgau, Tennengau und Flachgau gab es weitere Downwash-Flüge mit Hubschraubern, die die Schneelast von den Bäumen fegten.