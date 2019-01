Die Schaufeltrupps sind derzeit im Dauereinsatz

Verletzter Jäger gerettet

In Pettenbach suchte am Samstag ein Großaufgebot nach einem verunglückten Jäger (79), der seit 10 Uhr verletzt am Pernecker Kogel im Schnee lag.Er konnte nicht genau sagen, wo er ist. Später fiel auch sein Handy aus. Gegen 17 Uhr wurde er gefunden. „Leicht verletzt und unterkühlt“, so FF-Einsatzleiter Ernst Pramhas. Die Nacht im Freien hätte er nicht überlebt. J. Pachner/C. Tröster