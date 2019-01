Der lange Leidensweg der Hebammen an der Uniklinik

Über den Leidensweg der Ambulanz-Hebammen (seit 2012) im Linzer Uniklinikum haben wir berichtet. Ihren Kolleginnen in den Kreißzimmern geht es in Sachen Arbeitsüberlastung ebenso schlecht, wie sie auf sechs A4-Seiten ihrer Situationsdarstellung darlegen. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) wird sie am 17. Jänner besuchen.