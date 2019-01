Schneeräumung: 67-Jähriger stürzte von Dach

Solche Unfälle sind angesichts der riesigen Schneemassen in der Obersteiermark leider keine Überraschung: In Ramsau am Dachstein stürzte am Samstag ein 67-Jähriger vom Dach eines Einfamilienhauses, das er freischaufeln wollte, mehrere Meter in die Tiefe und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.