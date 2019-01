Ein entzückender Zauberer auf dem Urfahraner Markt

Was für ein kunterbuntes Tingeltangel! In den Linzer Kammerspielen kann man sich jetzt auf die Reise machen zum „Zauberer von Oz“. Regisseur Martin Philipp hat das Stück bearbeitet und sich den Spaß gemacht, die Geschichte von Dorothy auf dem Urfahraner Markt zu verorten. So beginnen wahre Abenteuer!