„Schlieri“ springt bei Comeback zweimal in Top Ten

Wegen schlechter Wettervorhersagen ist der für Sonntag angesetzt gewesene zweite Bewerb beim Skisprung-Kontinentalcup in Bischofshofen ebenfalls noch am Samstag ausgetragen worden. Nach dem Sieg des Tirolers Clemens Aigner vor dem Slowenen Ziga Jelar im ersten Springen tauschten die beiden in der zweiten Konkurrenz die Plätze. Gregor Schlierenzauer steigerte sich von Rang neun auf Platz vier.