Treml-Chef: „Der Stand ist mein Baby“

„Ich betreibe meinen Punschstand am Mozartplatz gerne, aber nicht um jeden Preis“, betont Peter Treml, dass sein Schwerpunkt in der Produktion liegt. Vor 29 Jahren hat der Unternehmer die Marke Treml aufgebaut, seit 18 Jahren wird sein Punsch im Winter am Mozartplatz ausgeschenkt. Ob es den beliebten Treffpunkt auch in Zukunft nach Ablauf der Verträge noch gibt, steht in den Sternen.