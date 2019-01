Jetzt gerät AfD-Prügelopfer ins Visier der Justiz

Magnitz weist die Vorwürfe zurück. Er brachte in einem Radio-Interview am Freitag den Verdacht vor, ein innerparteilicher Quertreiber stecke hinter den Vorwürfen. Grund für die Anzeige ist der Bremer AfD zufolge, dass Magnitz als Verfügungsberechtigter über die Parteikonten zwei Zahlungen veranlasste. Magnitz habe dabei Rechnungen beglichen, die auf die Privatanschrift eines Bremerhavener AfD-Mitgliedes ausgestellt worden seien. Dieses Mitglied habe zuvor die erneute Auszählung der Stimmen für die Bürgerschaftswahl 2015 in Bremerhaven beantragt.