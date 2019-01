Verirrter Skifahrer aus Graben geborgen

Ein niederländischer Skifahrer ist am Freitagabend in Saalbach im Pinzgau von der Bergrettung aus einem Graben geborgen worden. Der 36-Jährige alarmierte die Polizei, nachdem er von der Piste abgekommen war und nicht mehr weiterkam. Der Skifahrer übermittelte seine Standortdaten via Handy und konnte so schnell hundert Meter neben der Piste gerettet werden, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber.