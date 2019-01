Ein Brandstifter in Klagenfurt geschnappt

Am Samstag wurde der Mann festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Suchmittelutensilien, rund hundert Gramm Cannabis und eine kleinere Menge an weiteren Suchtmitteln und suchtmittelhältige Medikamente. Polizeisprecher Mario Nemetz: „Ob er nur selbst Drogen nimmt oder auch dealt ist ungeklärt.“