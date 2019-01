„Unglaublich stolz“ - „Hasi“ und Arnautovic siegen

West Ham United hat am Samstag das Derby gegen Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League mit 1:0 gewonnen - und Marko Arnautovic sich dabei vielleicht sogar schon von den Fans verabschiedet. Während der mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebrachte ÖFB-Star ohne Torerfolg blieb, sorgte sein irischer Teamkollege Declan Rice in der 48. Minute für die Entscheidung. Jubeln durfte aber auch wieder Ralph Hasenhüttl. Der Star-Coach von Southampton gewann bei Leicester mit 2:1 und machte damit weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg.