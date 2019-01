Die Feuerwehr kämpft gegen die Schneemassen

Der Feuerwehr-Hilfseinsatz in der Obersteiermark ist voll angelaufen: Drei Züge aus anderen Bezirken halfen am Samstag im Bezirk Liezen den lokalen Einsatzkräften, dazu kommen drei Züge aus dem eigenen Bereichsfeuerwehrverband - insgesamt waren am Samstag im Bezirk etwa 640 Florianis mit 140 Fahrzeugen im Einsatz. Auch im Bezirk Leoben schaufeln die Feuerwehren die Schneemassen von vielen Dächern. Am Sonntag könnte Mariazell an der Reihe sein. Sehen Sie hier beeindruckende Bilder von den kräfteraubenden Einsätzen!