Weitere Rekorde für Superstars Curry und Harden

Die Basketball-Superstars Stephen Curry und James Harden haben sich am Freitag weitere Einträge im Rekordbuch der National Basketball Association (NBA) gesichert. Curry avancierte beim 146:109-Kantersieg der Warriors über die Chicago Bulls zum drittbesten Dreipunkte-Werfer in der Geschichte. Der 30-Jährige überholte Ex-Dallas-Spielmacher Jason Terry und hält nun bei 2.285 „Dreiern“ in 655 Spielen.