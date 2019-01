Kanzlerfrage: Kurz wieder knapp vor der 40%-Marke

Kurz hatte im Rahmen des Mindestsicherungs-Zwists zwischen Bundesregierung und Wiener Stadtspitze gemeint: „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen.“ Vor allem etliche Wiener fühlen sich auf den Schlips getreten.