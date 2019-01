Holzschlägerung: Steirer (42) von Baum getroffen

Der Oststeirer war in einem Wald in Siegersdorf bei Studenzen (Bezirk Südoststeiermark) damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Als er mit der Motorsäge eine Fichte umschnitt, riss der fallende Baum eine danebenstehende Birke mit. Diese traf den Mann am Oberkörper und verletzte ihn im Bereich der Schulter und der Rippen schwer. Der 42-Jährige fuhr mit dem Traktor zu seinem Anwesen fahren und verständigte die Rettung.