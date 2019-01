Wird Ivanka Trump die neue Chefin der Weltbank?

Weltbank-Chef Kim hatte am Montag für den 1. Februar überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er gibt den Posten damit mehr als drei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner zweiten Amtszeit auf. Das US-Finanzministerium wollte sich am Freitag nicht zu möglichen Nachfolgern äußern. Das Ministerium habe eine „bedeutende Zahl an Empfehlungen“ erhalten und beginne nun mit der internen Prüfung zur Nominierung des künftigen Weltbank-Chefs, hieß es.