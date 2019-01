Mindestsicherung soll Hilfe sein, kein Lockmittel

Die Diskrepanz zwischen der Höhe vieler Löhne und jener der Mindestsicherung wird von den Lesern ebenso thematisiert und als problematisch gesehen, wie etwa von irischergrantler, welcher schreibt: „Eine Änderung ist sicherlich angebracht, denn es geht nicht an, dass man mit der Mindestsicherung mehr im Börsel hat als ein Vollzeitbeschäftigter. Es kommen ja neben der Mindestsicherung auch noch weitere Leistungen zum Tragen: Wohnbeihilfe, Befreiung von gewissen Gebühren etc. Dass dies auf Dauer nicht finanzierbar ist, liegt auf der Hand, und folglich muss in dieser Richtung was geschehen.“ Und Leser woswasi merkt an: „Die SPÖ hat es geschafft, dass sich die Menschen keine Sorgen machen müssen. Auch wenn man nicht gerne arbeitet, es passiert nichts, denn dann springt der Staat ein.“