„Padrone Ring“ soll Maus und Touchpad ablösen

Der in der Schweiz entwickelte „Padrone Ring“ wiegt acht Gramm, kommt in zwölf unterschiedlichen Größen, lässt sich auf Wunsch gravieren, ist wasserdicht und vor allem: immer mit dabei. Getragen am Zeigefinger der rechten oder linken Hand, verbindet er sich via Bluetooth mit PC oder Notebook und verwandelt seinen Entwicklern zufolge jeden Tisch in ein Touchpad.