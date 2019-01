US-Haushaltssperre gefährdet Internetsicherheit

„Verlieren an Boden gegenüber unseren Gegnern“

„Mit jedem Tag, der vergeht, nimmt die Auswirkung der Abschaltung der Regierung auf die Sicherheit unserer Nation zu. In der Zwischenzeit verpassen unsere Gegner keine Gelegenheit und die täglichen Angriffe auf unsere Systeme gehen weiter“, zitiert die britische BBC eine Mitarbeiterin der neu geschaffenen Cybersicherheits- und Infrastruktursicherheitsagentur des Department of Homeland Security, die derzeit mit weniger als der Hälfte ihrer Mitarbeiter arbeitet. „Die Cybersicherheit ist mit einem kompletten Team schon schwer genug. Wenn wir mit weniger als halber Kraft arbeiten, verlieren wir an Boden gegenüber unseren Gegnern.“