Pkw kracht in Rettung: Notfallpatient verletzt

Der Unfall ereignete sich um kurz vor Mitternacht bei einer Kreuzung am Südring. Der 25-jährige Lenker des Rettungswagens fuhr bei Rot in den Südring ein. Dabei hatte er das Blaulicht eingeschaltet, das Folgetornhorn war hingegen nicht aktiviert. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 37-Jähriger seinen Pkw bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzungsmitte.