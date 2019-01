Obersteiermark: Das Wetterfenster schließt sich

60 Personen in Wörschach von Außenwelt abgeschnitten

In Johsbach (Gemeinde Landl) wiederum mussten elf Liegenschaften mit 17 Personen evakuiert werden. Sie wurden in zwei Gasthöfen in Johnsbach untergebracht. Samstagfrüh mussten zudem in Wörschach zwei Straßen zu einer Wohnsiedlung gesperrt werden, 60 Personen sind von der Außenwelt abgeschnitten.