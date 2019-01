Hirscher mit Husarenritt: RTL-Triumph in Adelboden

Anderer Schuh, anderer Ski - Hirscher ging im zweiten Durchgang volles Risiko. „Umso schöner, wenn es so aufgeht“, jubelte er. Dennoch betonte der Salzburger: „Die Verunsicherung ist für mich da - von außen sieht man das nicht so. Es kann keiner in mich hineinschauen. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach mehr zurückbekommen. Es ist so, dass ich mit weniger Training gleich performen soll.“