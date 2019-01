Israelische Raketenangriffe nahe Damaskus

Israelische Kampfflugzeuge haben syrischen Angaben zufolge am Freitag Raketenangriffe auf Ziele in der Nähe der Hauptstadt Damaskus geflogen. Die meisten Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Ein Lagerhaus am Flughafen nahe der Hauptstadt sei getroffen worden.