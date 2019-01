US-„Shutdown“ ist jetzt der längste der Geschichte

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte unter US-Präsident Donald Trump hat sich zum längsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten ausgewachsen. Um Mitternacht (US-Ostküstenzeit, 6 Uhr MEZ) wurde der bisherige Rekord des 21 Tage währenden „Shutdowns“ von 1995/1996 unter Präsident Bill Clinton gebrochen. Die jetzige Haushaltssperre hatte am 22. Dezember begonnen - und ein Ende ist nicht in Sicht.