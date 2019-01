Anna Gasser erlebte ein Wellental der Gefühle

Was für eine Gefühls-Hochschaubahn für unser Snowboard-Duo Anna Gasser und Clemens Millauer beim Slopestyle-Heimweltcup am Kreischberg: Zuerst Annas Qualifikation, die mehr an den Nerven unserer Olympiasiegerin zehrt als jede Entscheidung: "Da bin ich extra angespannt, weil ich es unbedingt ins Finale schaffen will."