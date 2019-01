Wegen Gesundheit: NHL-Star Rick Nash hört auf

Nash brachte es zudem in 1.060 Karriere-Matches auf 368 Assists. Er hatte seine ersten neun NHL-Saisonen bei Columbus verbracht, ab 2012 spielte er sechs Jahre lang für die New York Rangers und schließlich im Vorjahr auch elf Partien für die Boston Bruins. Da erlitt er die folgenschwere Gehirnerschütterung, eine von vielen in seiner Laufbahn. Wegen einer davon hatte er schon 2013 sechs Wochen lang pausiert. 2003/04 war Nash mit 41 Toren NHL-Topscorer, 2014/15 brachte er es auf 42 Treffer.