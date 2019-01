Seit Monaten vermisste 13-Jährige lebend gefunden

Ein seit knapp drei Monaten in den USA vermisst gewesenes Mädchen ist lebend gefunden worden. Die 13-jährige Jayme Closs sei nahe der Stadt Gordon im Bundesstaat Wisconsin aufgetaucht, teilten die örtlichen Behörden am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Das Mädchen sei gesund und in Sicherheit, sagte Sheriff Chris Fitzgerald. Ein 21 Jahre alter Mann sei festgenommen worden.