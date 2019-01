Ein Geständnis nach Tagen des Schweigens

S. ist ein ruhiger, introvertierter und waffenbegeisterter Einheimischer. Bis zuletzt arbeitete der Thumersbacher in einem Skiverleih in der Pinzgauer Bezirksstadt. Dort nahm ihn die Polizei zu Weihnachten fest. Dabei trug er die vermeintliche Tatwaffe, eine umgebaute Schreckschusspistole der Marke Zoraki Mod 917, Kaliber 9 Millimeter. An jenem Oktober-Tag feuerte er gegen 21.30 Uhr viermal mit dieser Pistole auf Irene, drei Kugeln trafen ihren Oberkörper. Sie verblutete direkt vor ihrer Haustür an den inneren Verletzungen, stellten Gerichtsmediziner fest.