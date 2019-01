Fix: Max Wöber wechselt von Ajax zum FC Sevilla

Rang 3

Sevilla liegt in La Liga nach 18 Runden mit 33 Punkten auf Rang drei. Sieben Zähler fehlen auf Tabellenführer FC Barcelona. Im Europa-League-Sechzehntelfinale bekommen es „Los Rojiblancos“ mit Lazio Rom zu tun. Die erste Partie findet am 14. Februar in Italien statt, das Rückspiel steigt am 20. Februar in Spanien. Wöber wird beide Partien verpassen, da er nach seiner Roten Karte im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel von Ajax gegen Bayern München am Freitag von der UEFA mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt wurde.