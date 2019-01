US-Rückzug aus Syrien hat offiziell begonnen

Franzosen und Briten bleiben vorerst

Die US-geführte Anti-IS-Koalition unterhält mehrere Stützpunkte in Syrien. Ob die ebenfalls in Syrien eingesetzten französischen und britischen Spezialkräfte nach einem Abzug der US-Truppen im Land bleiben, ist unklar. Noch kontrolliert die IS-Miliz mehrere Dörfer an der Grenze zum Irak sowie Teile der weitläufigen Badija-Wüste. Trump hat versichert, dass die USA den Kampf von ihren Stützpunkten im Irak fortführen würden. Nach Ansicht von Beobachtern hat die Ankündigung zum Abzug bereits das Kräfteverhältnis verändert. „Der Schaden ist angerichtet. Vor Ort ist die Ankündigung zum Abzug so, als wäre er bereits erfolgt“, sagte der Syrien-Experte Fabrice Balanche.