Rettung aus der Luft: Die kleine Laura strahlte

Grimming legte Haube erst am Abend ab: B 320 bleibt gesperrt

Nur ein paar Minuten zu spät kamen die Lawinenkommissäre am Grimming, der erst in der Abenddämmerung seine Wolkenhaube ablegte. „Das Licht war einfach schon zu diffus, um noch gezielte Sprengladungen abzuwerfen“, berichtete Bordtechniker Michael Zepf. Immerhin gab es Einblicke in die Schneelage am Berg: Hoch oben seien die Schneemengen extrem; weiter unten sei durchaus noch Platz, um eventuelle Lawinen aufzunehmen, so Lawinenkommissar Harald Hosner. Dennoch: Die B 320 zwischen Trautenfels und Espang bleibt bis auf Weiteres gesperrt.