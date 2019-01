„Nette“ Bekannte als Einbrecherin ausgeforscht

Bereits am 3. Jänner wurde bei einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in St. Andrä im Lavanttal ein Wohnungsschlüssel gestohlen. Mit diesem gelangte ein vorerst unbekannter Täter am Mittwochvormittag in die Wohnung eines 47-Jährigen und dessen Ehefrau (49) und stahl Schmuck und Bargeld. Die Polizisten konnten eine 45-jährige Bekannte der Geschädigten als Verdächtige ausforschen.