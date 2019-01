Abspaltung: AfD kriegt Konkurrenz von Rechtsaußen

In Deutschland muss die rechtspopulistische AfD heuer bei drei Landtagswahlen mit einem neuen Konkurrenten rechnen, der aus den eigenen Reihen stammt: Andre Poggenburg, der frühere AfD-Fraktions- und Parteichef in Sachsen-Anhalt, zieht mit seiner neuen Gruppierung „Aufbruch deutscher Patrioten“ (AdP) in drei ostdeutschen Bundesländern in die Wahlen.