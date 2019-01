Österreichs Handballer starten mit Sieg in die WM

Schon am Samstag (15 Uhr) ist wohl eine Leistungssteigerung vonnöten. Da wartet mit Chile der nächste Gegner - und der nächste Underdog. Im Auftaktspiel gegen einen höchst motivierten Titelmitfavoriten Dänemark gerieten die Südamerikaner am Donnerstag mit 16:39 unter die Räder. Norwegen, Vizeweltmeister von 2017, ist in der Österreich-Gruppe C mit einem 34:24-(18:13)-Erfolg in die WM gestartet. In Herning wurden die Favoriten am Freitag aber lange gefordert. So hielt der Afrikameister die Partie bis zur 45. Minute (22:25) offen, ehe der Einbruch kam. Norwegen ist am Montag Österreichs Gegner. Tunesien trifft am Donnerstag im vermutlich entscheidenden Spiel um Platz drei und den Aufstieg auf Rot-Weiß-Rot.