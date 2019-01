Ein Song für die Hackler

Bei der Konferenz legten die Vertreter der Bau-Hackler auch ihr Programm für die nächsten fünf Jahre fest. Besonders kritisch sehen sie die Situation am Salzburger Wohnungsmarkt, wo die Preise davongaloppieren. Zentrale Forderung: Das gesamte Wohnbaugeld soll in den Bereich fließen und nicht Budgetlöcher stopfen. Außerdem: Mehr Geld für desolate Straßen in Salzburg.