Downwash: Schnee von Bäumen und Leitungen geblasen

„Auf so einen Sonnentag wie am Freitag haben unsere Lawinenwarnkommissionen sehnsüchtig gewartet“, so Norbert Altenhofer vom Einsatzstab des Landes: Zwölf Helikopter waren im ganzen Land unterwegs um Straßen und angrenzende Wälder sowie Stromleitungen zu befreien: Im Tiefflug wehten vier Black Hawk des Bundesheeres, aber auch private Hubschrauber dabei den schweren Schnee weg.15 Hot-Spots für die Hubschrauber-EinsätzeIm Flachgau waren sie an der Hinterseer Straße, der Wiestalstraße und der Russenstraße im Einsatz, weitere Tiefflüge fanden am Paß Gschütt, am Rengerberg in Scheffau, Krispl, Bad Vigaun und über Abtenau und Filzmoos statt. Innergebirg waren die Helikopter am Paß Thurn, zwischen Leogang und Hochfilzen, an der Hochkönigstraße zwischen Lofer und Unken und im Bereich Embach im Einsatz. Neue Straßensperren will man vermeiden„Wir hoffe damit möglicherweise neue Straßensperren vermeiden zu können“, sagt Norbert Altenhofer: „Weil ja für den Sonntag Schneefall und Stürme vorausgesagt sind.“