Schöpf trifft im Schalke-Test, „Burgi“ nicht fit

Alessandro Schöpf hat sich am Freitag im Trainingslager in Benidorm in die Schützenliste des deutschen Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eingetragen. Der ÖFB-Teamspieler traf in der 57. Minute mit einem Dropkick und sorgte für den 2:2-Endstand gegen den belgischen Club KRC Genk. Für seinen ÖFB-Kollegen Guido Burgstaller ist an Einsätze noch nicht zu denken, der Stürmer ist nicht matchfit.