Minister Mario Kunasek besuchte Truppen in Aigen

Für Verteidigungsminister Mario Kunsaek (FPÖ) ist die „Durchhaltefähigkeit“ des Bundesheeres auch in der Schnee- und Lawinensituation gegeben. „Wir haben 587 Soldaten im Einsatz, rund 1000 in Bereitschaft. 17 Hubschrauber mit rund 110 Besatzungsmitgliedern nutzen das Wetterfenster, das sich aufgetan hat“, so der Minister am Freitag bei einem Besuch im steirischen Fliegerhorst Aigen. Auch einem kleinen Mädchen konnte geholfen werden ...