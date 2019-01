Ballmutti und viele Tanzmuffel

Heiß her ging’s auch bei der Tombola. Die Balltiger rund um Polit-Granden Wilfried Haslauer und Brigitta Pallauf, Primar Peter Gerner, Honorarkonsul und Smile Doc Sehdi Sarmini, Unternehmer Sebastian Hellmann oder Juwelier Wolfgang Köchert geizten nicht mit den Scheinen. Logisch, so ging’s nicht nur um tolle Preise, sondern den guten Zweck: „Der Erlös kommt den Sozialfonds ,Not vor unserer Tür’ und ,Rotary Music Kids ’ zu Gute“, so Club-Präsident und Architekt Georg Scheicher.