Wanzen im KTS-Internat: Schüler werden umgesiedelt

Die Bettwanzenbefall im Internatsgebäude der Kärntner Tourismusschule in Villach zwingt das Land zum Handeln: Als Sofortmaßnahme wird am Dienstag die Komplettsanierung der Wohnbereiche beschlossen. 3,8 Millionen Euro fließen in die Renovierung. Die Schüler werden in anderen Quartieren untergebracht.