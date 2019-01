Weiterhin keine Spur von Drohbrief-Schreiber

Setzte er seine Drohung in die Tat um? Oder war es ein Zufall? An Letzteres glaubt in der Telfer Wohnanlage Am Fuchsbühel 8 niemand! Nachdem ein Unbekannter via Drohbriefe Brände angekündigt hatte und es am Dienstag tatsächlich zu einem kam, läuft die Spurenauswertung der Polizei nach wie vor auf Hochtouren.