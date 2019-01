Coole Technik macht Anhänger durchsichtig!

Rangieren mit einem Wohnwagen oder sonstigen großen Anhänger, etwa einem Pferdeanhänger, ist keine so ganz einfache Sache. Nicht nur, weil man überlegen muss, „wie muss ich lenken, damit der Hänger macht, was ich will“, sondern vor allem weil man nicht sieht, was dahinter ist. Genau hier setzt ein neues Assistenzsystem an - und macht den Anhänger quasi durchsichtig.