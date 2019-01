Mit Schaufeln und Sägen gegen die Schneemassen

Aus Sicherheitsgründen gesperrt

In Rosenau am Hengstpass schaufeln Feuerwehrleute und zwei Kompanien des Bundesheers Seite an Seite. Am Donnerstag war, wie berichtet, das Flachdach einer Halle der Firma Rohol eingestürzt. Nur eine Stunde zuvor waren zehn Mitarbeiter, die sich genau in diesem Bereich aufgehalten hatten nachhause gegangen. Bürgermeister Peter Auerbach zur „Krone“: „Ich habe den Betrieb aus Sicherheitsgründen behördlich sperren lassen. Auch die Landesstraße, die daran vorbei führt, ist jetzt gesperrt.“ Auerbach war selbst mit Essen auf Rädern am ebenfalls völlig zugeschneiten Wurbauerkogel unterwegs, um Gemeindebürger zu versorgen.