Zu viel Schnee: Dach von Lagerhalle stürzte ein

Das Blechdach hielt den schweren Schneemassen einfach nicht mehr stand. Freitagvormittag stürzten Teile des Daches der Lagerhalle in Thalgau ein. Weil man zuerst Personen unter den Trümmern vermutete, rückte ein Großaufgebot an Einsatzrkräften an. Letztlich konnte aber Entwarnung gegeben: Es gab keine Verletzten.