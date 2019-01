So lange schlafen wir, Herr Bundeskanzler!

In der Bundeshauptstadt gebe es 13 Prozent Arbeitslose, das sei gleich dreimal so viel wie im westlichen Tirol und doppelt so viel wie in den anderen Bundesländern. Auch am meisten Obdachlose soll es in Wien geben. „Es ist keine gute Entwicklung, wenn immer mehr Menschen keine Arbeit haben und von der Mindestsicherung abhängig sind“, so Kurz weiter.