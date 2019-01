Nur wenig Schneefall oder Regen am Samstag

„Es werden dann wieder großen Menge an Schnee erwartet. Vor allem das Tennengebirge und das Gebiet rund um den Hochkönig werden viel bekommen“, sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Bis zu 1 Meter kann in den Bergen dazukommen. Auch in den Tallagen werden bis zu 60 cm erwartet. Durch den afziehenden Sturm wird es auch wieder zu großen Verfrachtungen kommen und die Lawinengefahr wieder weiter ansteigen. "Am Montag wird es teilweise wahrscheinlich wieder auf Stufe 5 gehen, sagt Zimmermann.

Erst Dienstag gegen Mittag sollen die Schneefälle, nach momentanen Stand, wieder aufhören.