Opernredoute: Es riecht nach Julia Roberts...

In Form der Damenspende strömt wenigstens der Duft, für den die Roberts Werbung macht, am 26. Jänner durch den schönsten Ballsaal des Landes. Und auch das Styling der Polonaise-Paare übernimmt der Kosmetik-Riese Lancōme aus Paris. Der Look – exklusiv für die Opernredoute und das diesjährige Motto „Freude“ entwickelt – wurde am Freitag zum ersten Mal beim Kooperationspartner Kastner & Öhler aufgetragen. Sehr zur Freude von Organisator Bernd Pürcher, der den Einzug des Eröffnungskomitees (Choreographie: Ingrid Dietrich und Helmut Nebel) schon wieder herbeisehnt. Und schön langsam – Karten gibt es noch an der Theaterkassa – füllt sich auch die Gästeliste. Ex-Venusfalle Sonja Kirchberger feiert Debüt.