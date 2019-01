„Kann nicht glauben, was Orban gesagt haben soll“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker „kann nicht glauben, was (der ungarische Ministerpräsident Viktor) Orban gesagt haben soll“. Juncker erklärte am Freitag beim Besuch der EU-Kommission in Bukarest zu Beginn der rumänischen Ratspräsidentschaft auf die Frage, was er dazu sage, dass Orban die kommenden EU-Wahlen zum Votum gegen jede Art von Migration machen wolle: „Ich bevorzuge, es nicht zu kommentieren.“