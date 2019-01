Leila Lowfire gönnt sich ein Nackt-Bad im Weiher

Dschungelprüfung aus dem Genitalbereich

Auch die beliebten Dschungelprüfungen - in Folge 1 gleich drei an der Zahl - feierten am Freitag ihr Comeback. Nachdem es in deutschen Medien Beschwerden gegeben hatte, dass seit Langem keine Tierhoden bei Essensprüfungen mehr serviert worden sind, was RTL dementiert hatte, gab es als kleinen Seitenhieb auf die Querele offenbar extra viel aus dem Genitalbereich.