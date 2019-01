Pfusch in Beauty-Zentrum: Skandal weitet sich aus

Das Schönheitszentrum in Wien-Meidling, in dem ein nicht zugelassener Arzt verbotenerweise ästhetische Operationen vorgenommen hat - sechs Patienten hat der Slowake libanesischer Abstammung verpfuscht, am Montag wurde er vom Landesgericht in erster Instanz wegen schwerer Körperverletzung und Betrugs verurteilt - ist schon länger im Fokus der Behörden gestanden. Wie am Freitag bekannt wurde, hatte die für Gesundheitsrecht zuständige Magistratsabteilung 40 bereits 2017 von Missständen in dem Schönheitszentrum erfahren, in dem eine ganze Reihe von Ärzten beschäftigt war. Die Vorwürfe reichen von Hochstapelei über Hehlerei bis Bestechung.